Video Soulé dopo 22", la Roma vince 1-0 ad Empoli: gli highlights

La Roma continua a vincere e a risalire. In occasione del match esterno sul campo dell'Empoli, i giallorossi ci mettono appena 22 secondi per segnare la rete da 3 punti. La firma è di Soulé, letteralmente rigenerato dopo l'arrivo in panchina di Claudio Ranieri. Un vantaggio che viene poi conservato, ma con qualche rischio nel finale.

La compagine romanista allunga dunque a 5 la striscia di vittorie consecutive, sorpassando la Fiorentina in classifica e conquistando il settimo posto. Prosegue il campionato negativo dell'Empoli, ben lontano dai fasti di inizio stagione. La corsa verso la salvezza è ancora apertissima, ma i toscani guidati da D'Aversa necessitano al più presto di una scossa. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).