Video Theo-Leao, il Milan torna a vincere in Serie A: 2-1 al Como, gli highlights

Il Milan batte 2-1 in rimonta il Como nel recupero del 19esimo turno di campionato. Per i rossoneri decisive le reti di Theo Hernandez e Rafael Leao, rinati con Conceicao. Per l'ex tecnico del Porto prima vittoria in campionato sulla panchina del Milan. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).