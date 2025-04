Video Un altro punto per il Parma: finisce 0-0 al Franchi con la Fiorentina, gli highlights

Fiorentina e Parma si dividono la posta in palio: i gialloblu frenano i viola di Palladino e strappano uno 0-0 importante nella corsa per la salvezza. In avvio

è subito importante l'apporto di De Gea in un paio di casi. Nella ripresa dopo un gol annullato a Richardson per evidente fuorigioco, il Parma arretra con il baricentro, la Fiorentina sale ma senza dare la spinta decisiva. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).