VIDEO - Brutto Napoli, solo due prodezze evitano il ko col Genoa: gol e highlights

Non bastano i gol di Bani e Retegui al Genoa per superare un Napoli per lunghi tratti in difficoltà

Non bastano i gol di Bani e Retegui al Genoa per superare un Napoli per lunghi tratti in difficoltà che poi nel finale, nel giro di otto minuti con un uno-due firmato dalle prodezze di Raspadori e Politano, pareggia ed evita la seconda sconfitta di fila.