VIDEO - Il Bologna vola con la 5a vittoria di fila: 2-0 al Verona, gol e highlights

Il Bologna batte il Verona 2-0 al Dall'Ara e con la quinta vittoria di fila si porta momentaneamente al quarto posto con 48 punti, in attesa della sfida di domenica tra Milan (52) e Atalanta (45). Per la squadra di Thiago Motta gol di Fabbian alla mezz'ora e Freuler nella ripresa. Per i veneti altra sconfitta che li conferma terz'ultimi con 20 punti. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).