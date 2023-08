VIDEO - La Fiorentina sciupa il doppio vantaggio, col Lecce finisce 2-2: gli highlights

La Fiorentina va in doppio vantaggio, ma non va oltre il pareggio in casa contro un ottimo Lecce.

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom La Fiorentina va in doppio vantaggio, ma non va oltre il pareggio in casa contro un ottimo Lecce. Viola avanti nel primo tempo grazie alle reti di Gonzalez e Duncan, poi nella ripresa il ritorno salentino firmato da Rafia a Kristovic. Le due formazioni si ritrovano dunque appaiate in classifica a quota 4 punti dopo due giornate. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).