VIDEO - La Juve non incanta, ma vince 1-0 col Verona: gol e sintesi del match

Terzo successo consecutivo per i bianconeri, i gialloblù restano terz'ultimi, a quota 19

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus batte 1-0 il Verona allo Stadium nell'ultimo anticipo della 28/a giornata di serie A. Dopo un primo tempo in equilibrio, che ha visto l'Hellas pericoloso, nella ripresa è arrivata al 10' la rete di Kean che poi i bianconeri hanno difeso non senza qualche brivido. Terzo successo consecutivo per i bianconeri, i gialloblù restano terz'ultimi, a quota 19

Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).