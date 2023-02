VIDEO - La Lazio vince e torna in zona Champions: 1-0 alla Samp, gli highlights

All'Olimpico la Lazio vince il Monday Night della 24ª giornata di Serie A 1-0 contro la Sampdoria grazie ad una magia di Luis Alberto all'80'.

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico la Lazio vince il Monday Night della 24ª giornata di Serie A 1-0 contro la Sampdoria grazie ad una magia di Luis Alberto all'80'. In attesa dei match di oggi, i biancocelesti si portano al quarto posto in classifica.