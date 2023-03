VIDEO - La paura frena Spezia e Verona, termina 0-0 lo scontro salvezza: gli highlights

Termina 0-0 lo scontro salvezza al Picco.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina 0-0 lo scontro salvezza al Picco. Lo Spezia pareggia con l'Hellas Verona dopo una partita nella quale le due squadre hanno avuto più che altro paura di perdere definitivamente il treno per la salvezza. Dragowski salva i suoi su Kallon, poi nel finale un miracolo di Perilli tiene in vita i veronesi, che restano solo 3 punti sotto gli spezzini con 18 punti in campionato. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).