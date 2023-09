VIDEO - Milan, vittoria in rimonta a Cagliari per 3-1: gol e highlights

Successo per il Milan di Stefano Pioli che nonostante i problemi a centrocampo e i cambi in attacco batte il Cagliari in trasferta per 3-1.

Successo per il Milan di Stefano Pioli che nonostante i problemi a centrocampo e i cambi in attacco batte il Cagliari in trasferta per 3-1. Rete del vantaggio sarda firmata da Luvumbo e con i rossoneri che trovano prima il pari con Okafor e poi il sorpasso con Tomori. Nella ripresa il 3-1 di Loftus-Cheek.