VIDEO - Napoli-show anche a Lecce con un netto 4-0: gol e highlights

Il Napoli conferma la grande prova con l'Udinese. La squadra di Garcia rifila quattro reti anche al Lecce a domicilio: Napoli in vantaggio con Ostigard al 16' del primo tempo, il raddoppio arriva nella ripresa, al 6', con Osimhen (partito dalla panchina e subentrato a Simeone). Nel finale entra e segna Gaetano (43'), su rigore Politano firma il 4-0 in pieno recupero. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).