VIDEO - Nzola frena la corsa viola: 1-1 tra Fiorentina e Spezia, gli highlights

Al Franchi viola in vantaggio con un'autorete di Wisniewski, il pareggio arriva al 32' con Nzola.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina non va oltre l'1-1 in casa contro lo Spezia nella 29ª giornata di Serie A, fermando a nove la striscia di vittorie di fila in tutte le competizioni. Al Franchi viola in vantaggio con un'autorete di Wisniewski, il pareggio arriva al 32' con Nzola. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app). ​​​​​​