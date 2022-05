A Torino la fotografia della stagione di Insigne: utile in copertura, poco sereno nella finalizzazione

Non c'è dubbio: Lorenzo Insigne ce la sta mettendo tutta e lo farà fino alla fine della sua esperienza al Napoli, dunque per altre due partite.

Non c'è dubbio: Lorenzo Insigne ce la sta mettendo tutta e lo farà fino alla fine della sua esperienza al Napoli, dunque per altre due partite. Contro il Torino l'attaccante azzurro ha sbagliato un calcio di rigore, ma non solo. Eppure è risultato utile. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"A Torino la prestazione è stata in linea con la sua stagione: disciplina tattica come il supporto alla pressione di Fabian Ruiz in occasione del gol, copertura su Singo, giocate di qualità come il lancio per Osimhen nell’azione del rigore ma poca serenità nella finalizzazione, non solo sul rigore ma anche quando poteva servire Lozano e, invece, ha subito il recupero di Izzo"-