Ag. de Paul: "Napoli forte su di lui, ma ci sono tanti club! Valutiamo due aspetti e decideremo"

Napoli, Inter e Tottenham sono sulle tracce di Rodrigo de Paul, fantasista dell'Udinese reduce da un'ottima stagione. Leandro Pereiro, agente del calciatore bianconero, s'è soffermato sul futuro del suo assistito in un dialogo con i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è forte su de Paul, ma lo vogliono vari club per fortuna. Stiamo valutando la soluzione migliore sia dal punto di vista sportivo che economico. In base a questo decideremo".