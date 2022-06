Ag. Deulofeu: "Ora è tutto fermo, ma a giorni la situazione può sbloccarsi"

L'attaccante dell'Udinese è sicuramente un obiettivo concreto, per il quale si sta trattando, ma ad oggi non c'è accordo per chiudere l'operazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli prenderà o no Gerard Deulofeu? L'attaccante dell'Udinese è sicuramente un obiettivo concreto, per il quale si sta trattando, ma ad oggi non c'è accordo per chiudere l'operazione. Le ultime notizie in merito arrivano direttamente dalla voce di Albert Botines, agente dello spagnolo, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli: "A oggi non ci sono novità. E' tutto fermo, ma nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare la situazione".