Ag. Politano: "Gli è scattato qualcosa dopo alcuni screzi con Spalletti! Sull'infortunio..."

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rigore calciato ieri non è altro che l'ennesima dimostrazione di coraggio e personalità. A Glasgow e col Milan se sbaglia due rigori condiziona la stagione in negativo, invece ha avuto la personalità per presentarsi sul dischetto e fare gol. In quelle circostanze il pallone pesa. Dico che Politano non sa neanche lui quant'è forte, è uno degli esterni più completi della nostra Serie A. Fa bene sia la fase offensiva che la fase difensiva e nelle ultime due partite l'ha dimostrato aiutando Giovanni a non soffrire più di tanto. Infortunio? E' uscito per un problema alla caviglia, oggi fa gli esami e in giornata sapremo.

Io ho avuto dal finale dell'anno scorso all'inizio di quest'anno diversi screzi con Spalletti, anche se li chiamerei confronti costruttivi. Luciano è una persona intelligente, c'è un confronto costruttivo sempre. I risultati alla fine si vedono perché stiamo vedendo il miglior Politano. Poi i meriti vanno al ragazzo, che ha detto 'Da qua non mi muovo più, vado via solo quando avrò dimostrato qualcosa'. Gli è scattato qualcosa in testa".