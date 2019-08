Alvino rilancia James e Lozano: "Basta pensare ai primi due nomi fatti da Ancelotti per star tranquilli..."

I primissimi profili accostati al Napoli in questa sessione di mercato sono stati quelli di James Rodriguez e Hirving Lozano, i pupilli di Carlo Ancelotti, per ammissione dell'allenatore azzurro stesso. "Servono calciatori utili fra le linee", ha più volte detto e l'identikit va proprio su loro due. E Carlo Alvino fa riferimento con ogni probabilità proprio al colombiano e al messicano nel suo ultimo tweet, diffuso poco fa: "Basta ritornare a pensare ai primi due nomi fatti da Ancelotti per vivere un tranquillo week end...".

Basta ritornare a pensare ai primi due nomi fatti da Ancelotti per vivere un tranquillo week end... #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 3, 2019