Ancelotti a Sky: "Il silenzio stampa fa parlare a sproposito. Non ci sono giocatori o società contro. ADL vicino alla squadra"

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ha lasciato le seguenti dichiarazioni a Sky nella vigilia del match contro il Liverpool: "Sto bene. Questa partita vale molto perchè abbiamo due match-ball per passare il turno, uno qui ed è difficile ma interessante. Giocare qui è eccitante, i grandi tennisti alla prima occasione chiudono ma non sarà facile. La squadra è concentrata sulla partita, serve un match importante e alla squadra manca soprattutto il colpo per uscire da una situazione complicata sul campo. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro potenziale, credo ci voglia un colpo magico come potrebbe essere la qualificazione di domani.

Gli accadimenti esterni ci hanno condizionato? Il silenzio stampa ci ha fatto concentrare sul campo e ha dato aria a tante bocche che hanno parlato a sproposito. Non ci sono giocatori o società contro, non stiamo rendendo come era nelle previsioni soprattutto in campionato. Cerchiamo di trovare rimedi per uscire da questo momento che dal punto di vista tecnico non soddisfa.

I provvedimenti della società? L’ho già detto, si parla del passato. Ora siamo qui, i giocatori sono concentrati su quello che vogliamo fare sul campo.

Vendetta dopo l’anno scorso? Arriviamo in condizioni diverse, la partita dell’anno scorso ci deve insegnare che il Napoli aveva fatto un’ottima partita e quest’anno vogliamo qualificarci e magari arrivare primi.



Formazione? La difesa rimane a quattro, la costruzione può variare. Ci mancherà Insigne ed è una mancanza importante: aveva un problema al gomito. Dobbiamo valutare Fabian, ma comunque giochiamo in undici.

Lozano? Hirving sta molto bene, come Allan e Koulibaly. Riusciamo a tirare fuori qualcosa di positivo, le prestazioni non ci soddisfano e non soddisfano nemmeno me perchè so quanto può dare la squadra. De Laurentiis è vicino alla squadra, mi chiama tutti i giorni ma per fortuna non pago le bollette. Sento il supporto da parte sua”,