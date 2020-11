Ansia anche per Lozano: 4 positivi nella Corea del Sud che affronterà il Messico

Prosegue l'incubo legato alle nazionali. Ieri la Corea del Sud - che incontrerà il Messico in amichevole in Austria - ha registrato 4 positività nella squadra ed una nello staff facendo scattare così l'allarme e la paura anche negli avversari. Oggi sono previsti ulteriori test, ma si valuta anche se annullare l'impegno e spettatore interessato è anche il Napoli per la presenza di Lozano sicuramente da titolare. Il Messico sarà impegnato anche martedì contro il Giappone.