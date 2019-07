Ass. Borriello: "Consigliai James ad ADL! Terzo anello? Ecco come verrà coperto. Sulla capienza..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'assessore allo sport del Comune, Ciro Borriello: "Con le Universiadi noi abbiamo inserito tanti impianti di periferia che arrancavano ed oggi sono diventati piccoli gioielli. Terzo anello San Paolo? Non sarà coperta per stasera, non c'è stato tempo per schermare la recinzione gialla. Speriamo che dopo le Universiadi, completata la parte inferiore della Curva B e degli spogliatoi, di schermare quella zona col Napoli che ci fornirà immagini calcistiche. Presentazione di James? Il San Paolo sarà pronto. Se arriva significa che il presidente mi ha ascoltato in quel famoso incontro. Lo consigliasti tu? Sì, glielo dissi sotto forma di battuta. Maxi-schermi? Toglieranno circa 500 posti ai tifosi, perchè c'è un'area di sicurezza intorno".