Aston Villa, Gerrard su Tuanzebe: "Tra un paio di giorni sapremo se resterà"

Axel Tuanzebe è sempre più vicino al Napoli. Il difensore di proprietà del Manchester United, oggi, non è stato nemmeno convocato dall'Aston Villa per la sfida contro il Bentford.

Al termine del match perso in trasferta, il tecnico dei Villans, Steven Gerrard, ha parlato proprio del classe '97 ai microfoni di Sky Sport: "La situazione di Axel è leggermente diversa da quella di altri giocatori della rosa. Se ne è parlato molto sui vari media riguardo la sua permanenza qui. Tra un paio di giorni sapremo se resterà con noi. Ciò che voglio io e ciò che accadrà davvero sono due cose diverse. Abbiamo parlato chiaramente sia con il giocatore che con il Manchester United: il nostro desiderio è quello di trattenere il giocatore. Lui è parte integrante della nostra squadra, fa parte di questa famiglia. È stato preso in prestito due volte, tutti noi gli vogliamo bene e lo rispettiamo. Però, noi non possiamo controllare direttamente cos'altro c'è sul tavolo e cosa decideranno lui e il suo club d'appartenenza. Quindi, qualunque cosa accadrà, noi rispetteremo la decisione finale e andremo avanti".