Barcellona, Valverde: "Napoli ha qualità e gioca bene, che calore al San Paolo! Sarà bellissimo..."

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha così commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha accoppiato la sua squadra con il Napoli: "E’ un avversario forte e complicato con una grande atmosfera nel suo stadio, non si può mai sapere come staremo quando li andremo ad affrontare. Hanno giocatori importanti davanti come Mertens e Insigne. Negli Stati Uniti hanno già dimostrato di avere una qualità, è una squadra che gioca bene. Vedremo come staremo quando ci affronteremo".

SAN PAOLO - L'allenatore blaugrana è già stato dalle nostre parti. Nel 2014, infatti, venne al San Paolo con l'Athletic di Bilbao per gli spareggi: "C’è calore, in uno stadio in cui il tifo è molto alto. Siamo abituati a giocare in ambienti del genere, giocare la partita a Napoli sarà bellissimo", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport nell'edizione online.