Cagliari, Semplici a Sky: "Punto meritato dopo una gran partita, potevamo pareggiarla prima!"

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "In questo momento questo punto vale parecchio perché diamo continuità di prestazione e risultato. E' un punto che deve darci consapevolezza e forza. Anche oggi contro la squadra più in forma del momento abbiamo disputato una gran partita, giocandocela come l'avevamo preparata. Abbiamo sofferto, ma anche creato occasioni per pareggiare prima. Abbiamo strappato un punto al Napoli meritatamente".