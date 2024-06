Calafiori e Spalletti in aiuto al Napoli? Il primo colpo di mercato si avvicina

Il Napoli intanto, forte della volontà del giocatore, è pronto a sferrare l’attacco decisivo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Calafiori, dopo l’ottima stagione disputata al Bologna, si è preso il posto da titolare agli Europei nell’Italia di Spalletti, che imposta a tre e difende a quattro. E quest'aspetto può favorire il primo colpo del mercato estivo del Napoli.

Due alleati per il Napoli. Schierato dal ct della Nazionale affianco di Bastoni, il centrale mancino in orbita Juventus ha tolto il posto ad Alessandro Buongiorno, primo obiettivo di mercato del Napoli. La scelta di Luciano Spalletti può favorire proprio il club azzurro. Infatti, il Torino di Cairo, per entrare nel vivo nella trattiva per la cessione di Buongiorno col Napoli, aspettava gli Europei. In caso di ottime prestazioni, infatti, il capitano granata potrebbe entrare in orbita di altri club e scatenare un’asta facendo salire il prezzo del proprio cartellino. Ma, per ora, la buona prestazione di Calafiori contro l’Albania sta allontanando questa ipotesi.

Colpo in canna per il Napoli. Il Napoli intanto, forte della volontà del giocatore, è pronto a sferrare l’attacco decisivo. A breve potrebbe esserci una nuova offerta al Torino per chiudere definitivamente il discorso e regalare ad Antonio Conte il centrale tanto desiderato.