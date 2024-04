Calzona pensa ad una sorpresa per il Monza: novità in difesa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sorpresa in difesa contro il Monza: potrebbe rivedersi Natan da titolare. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Calzona ha recuperato Ngonge e Kvaratskhelia dai rispettivi acciacchi, non è stato convocato Lindstrom per una lombalgia. Il Napoli rispetto alla gara contro l’Atalanta dovrebbe cambiare l’intera catena di sinistra con Olivera al posto di Mario Rui, Zielinski, che ha avuto un ottimo impatto nel secondo tempo sabato scorso, e il rientro di Kvaratskhelia.

Tra le ipotesi valutate alla vigilia, c’è anche il rientro di Natan dal primo minuto al posto di Juan Jesus. Natan non fa parte della formazione titolare dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone del 19 dicembre scorso, al momento è in vantaggio Juan Jesus ma non è da escludere che Calzona rispolveri l’ex difensore del Red Bull Bragantino".