Capolavoro Osimhen: butta giù il muro di Mourinho e firma l'undicesima vittoria di fila

Il ciclone Osimhen si abbatte sul campionato. Dopo gli exploit di Raspadori e Simeone qualcuno era tentato da metterne in discussione la titolarità

Il ciclone Osimhen si abbatte sul campionato. Dopo gli exploit di Raspadori e Simeone qualcuno ha provato a metterne in discussione la titolarità, o comunque ad ipotizzare un rientro più graduale, ma non Luciano Spalletti che l'ha atteso come si fa con i campioni e dopo due spezzoni con Ajax e Bologna - entrambi con gol - l'ha lanciato titolare all'Olimpico e ne ha raccolto i frutti. Un capolavoro l'inserimento e la protezione del pallone su un colosso come Smalling per poi far partire un destro capolavoro che ha permesso al Napoli di trovare l'undicesima vittoria di fila in stagione (come soltanto nell'86 nella storia azzurra) e di uscire dalla morsa di Mourinho che durava anche dai 180' della scorsa stagione.

Terzo gol consecutivo

E già il quinto in stagione complessivamente, nonostante quattro partite saltate in campionato e due in Champions per l'infortunio muscolare rimediato contro il Liverpool, una delle gare chiuse senza segnare ma dopo quaranta minuti facendo impazzire la retroguardia inglese. Poi un mese dopo i gol contro l'Ajax e Bologna, anche quest'ultimo da tre punti, prima del ritorno dall'inizio all'Olimpico per stendere la Roma e firmare il messaggio del Napoli al campionato.

Subito la prossima nel mirino

"Sono tre punti importanti contro un avversario tosto, ma il Napoli si è dimostrato che è un avversario difficile da battere per chiunque - le parole dell'attaccante nigeriano nell'immediato post-partita - Dove può arrivare questo Napoli? Non ci voglio pensare, ragioniamo di partita in partita e vedremo dove possiamo arrivare", la mentalità di un attaccante affamato come pochi, capace di non abbattersi dopo un errore pochi minuti prima su una delle pochissime occasioni concesse dalla Roma.