CdS - Super offerte da Psg e United per Koulibaly: il Napoli riflette e spara altissimo

Il grande dubbio di mercato: cosa ne sarà del futuro di Kalidou Koulibaly? Mentre lui ha solo voglia di tornare in campo, diverse big europee lo corteggiano sperando di conquistarlo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli lo valuta cento milioni di euro e il Psg, così come il Manchester United, sarebbero pronti a fare follie e potrebbero presentarsi con l'offerta giusta per convincere la società azzurra a cederlo. A differenza del passato, scrive il quotidiano, le big che lo vogliono potrebbero arrivare fino in fondo.