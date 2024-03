Con Calzona sono tornati i gol: 9 in 3 gare, stesso numero nelle 12 giornate con Mazzarri

Il Napoli con l'arrivo in panchina di Francesco Calzona ha ritrovato la via del gol.

Il Napoli con l'arrivo in panchina di Francesco Calzona ha ritrovato la via del gol. Gli azzurri, che con la precedenza gestione Mazzarri, avevano evidenti problemi in fase realizzativa sono tornati ad essere una macchina da reti come nella passata stagione.

I numeri impietosi di Mazzarri. Con Mazzarri in panchina il Napoli ha totalizzato appena 9 reti in 12 giornate di campionato. In ben 7 partite i campioni d'Italia sono rimasti a secco, complice anche l'assenza di Osimhen in 4 di queste gare. Sfiorato anche il record negativo delle reti segnati in trasferta. La squadra di Mazzarri non aveva segnato alcuna rete in 5 trasferte consecutive (un pareggio e quattro sconfitte). Non accade addirittura dal 1979: in quel caso il Napoli rimase a secco di gol in 6 gare fuori casa di fila in Serie A.

Con Cazona tornano i gol. Il Napoli con Calzona ha realizzato 9 reti in 3 partite di Serie A, lo stesso numero di gol fatti con Mazzarri in 12 giornate di campionato. Due vittorie e un pareggio, con la goleada col Sassuolo (1-6) che sembra aver sbloccato definitivamente l'attacco azzurro. Sotto la nuova gestione sono tornati quelli dell'anno scorso anche le due stelle Osimhen e Kvaratskhelia. Il nigeriano ha realizzato 4 reti, il georgiano 3.