Da Milano - ADL vuole blindare Fabian con la clausola ma il rinnovo è in standby

Si fanno sempre più insistenti le voci sul centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Lo spagnolo nell'ultimo parte di questo 2019 non sta vivendo la il suo miglior momento da quando è arrivato nella città partenopea. L'ex Betis piace tanto a Real, Barcellona e Manchester City. Proprio per questo, da settimane

ADL VUOLE LA CLAUSOLA - Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.com, Il patron vorrebbe blindare uno dei gioielli più lucenti della sua vetrina. L’intenzione è quella di prolungare l’attuale intesa, ritoccare verso l’alto l’ingaggio dello spagnolo (che attualmente percepisce 1,5 milioni a stagione) e inserire un’altissima clausola rescissoria, volta a spaventare anche i club più facoltosi. In questo momento però, complici tutte le vicissitudini societarie e le difficoltà della squadra, il rinnovo è in stand-by.

IL PREZZO - De Laurentiis allora preme per il rinnovo ma, anche se non riuscisse ad inserire entro la prossima estate l’imponente clausola rescissoria che ha in testa, non si priverà di Fabian per una cifra inferiore agli 80-90 milioni.