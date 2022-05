Da Torino: "Koulibaly tentazione Juve, l'agente ha preso posizione"

Questo è quanto scrive l'edizione di Tuttosport che parla del centrale senegalese

Kalidou Koulibaly rimane la tentazione più grande della Juventus per il dopo Chiellini. Questo è quanto scrive l'edizione di Tuttosport che parla del centrale senegalese:

Il nome che piace - non da oggi - è quello di Kalidou Koulibaly , la cui storia a Napoli pare giunta al capolinea. In questi anni si è dimostrato uno dei centrali più affidabili del campionato, implacabile dietro e incisivo davanti: Koulibaly va in scadenza nel 2023 e ha una valutazione sui 40 milioni. Dal suo entourage fanno sapere che la Juventus non viene prese in esame, ma Federico Cherubini è in corsa con realtà quali Barcellona, Chelsea Psg.