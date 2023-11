Dalla Nigeria - Osimhen via da Napoli: svelato il motivo del ritorno in patria

Victor Osimhen, con il permesso della società, è in Nigeria da oltre una settimana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, con il permesso della società, è in Nigeria da oltre una settimana. Secondo quanto riferito dal portale locale Soccernet.ng, il bomber azzurro è tornato in patria per affrontare alcune questioni che coinvolgono suo cognato. Osita Okolo ha accusato Osimhen di aver arrestato sua sorella invece di pagargli una commissione per il trasferimento dal Lille al Napoli nel 2020 e ora sta cercando un risarcimento per il mancato pagamento. Questa vicenda - si legge - ha posto Osimhen in una posizione difficile, che lo ha spinto a tornare in patria per affrontare la questione.