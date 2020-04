Dalla Spagna - Firpo in orbita Napoli: in estate può partire l'assalto, la situazione

Junior Firpo (23) resta uno degli oggetti del desiderio per quella che sarà la prossima finestra di mercato. Il Barcellona sarebbe pronto ad usarlo come pedina di scambio per arrivare a Lautaro Martinez, ma gli estimatori per il giocatore spagnolo non mancano: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbe anche il Napoli tra i club interessati a Firpo. Il club di De Laurentiis - insieme alla Roma - sarebbe pronto a fiondarsi su Firpo la prossima estate, che non lascerà la Catalogna per una cifra inferiore ai 20 mln.