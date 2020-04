Dalla Spagna: "Siviglia su Milik, il Napoli vuole sostituirlo con Immobile"

Un club dopo l'altro si aggiunge al folto elenco di pretendenti per Arek Milik, il cui destino sembra incerto: il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e aumentano ogni giorno le chance di cessione a fine stagione. Dalla Spagna rimbalzano nuove voci. Sul centravanti polacco, oltre all'Atletico Madrid, ci sarebbe anche il Siviglia. Il Mundo Deportivo ricorda anche l'interesse del Milan per il centravanti e non solo: aggiunge anche che il Napoli cederebbe Milik perché sta pensando di sostituirlo con Immobile, che nelle sue esperienze all'estero ha vestito anche la maglia del Siviglia. Una parentesi tutt'altro che memorabile con 2 gol in 8 partite di campionato.