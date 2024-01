De Laurentiis ha ‘ammesso’ inconsapevolmente l’inesistenza di una società

“Non dovete prendervela con i calciatori e nemmeno con gli allenatori” senza fare alcun riferimento alla parte dirigenziale del club.

Sono arrivate le scuse di Aurelio De Laurentiis, ma pure una confessione involontaria. Al termine della sfida con il Monza il presidente si è presentato in conferenza stampa al posto di Walter Mazzarri, assumendosi tutte le responsabilità per il momento degli azzurri.

“Tutto ciò che è accaduto è colpa mia” ha dichiarato De Laurentiis, che in un passaggio successivo di fatto svela quella che è una situazione anche abbastanza nota: “Non dovete prendervela con i calciatori e nemmeno con gli allenatori” senza fare alcun riferimento alla parte dirigenziale del club.

Meluso e l’impatto basso. Il direttore sportivo arrivato in estate continua a far fatica, restando marginale anche nella comunicazione. Prima della sfida al Monza si è presentato ai microfoni di Dazn dicendo che ‘Elmas poteva uscire’ (poi correggendosi) quando il macedone aveva già fatto le visite col Lipsia. Anche nella scelta di Mazzarri, chiara indicazione di De Laurentiis, non è stato tenuto in considerazione. Insomma, oltre al mercato e agli acquisti, al Napoli dopo l’addio di Giuntoli continua a mancare una figura forte che possa fronteggiare la personalità (e l’ego) del patron.