"De Laurentiis meritiamo di più": la contestazione e il duro messaggio a centro tribuna

"Il Napoli del primo tempo è piegato in due sotto i colpi del Monza e della contestazione, un po' muta e molto urlata, dei suoi tifosi, più o meno 2.600 nel settore ospiti del romantico Brianteo (ma oltre 3.000 contando gli altri settori)". Sul Corriere dello Sport si racconta il paradossale pomeriggio vissuto a Monza, con la contestazione nel primo tempo dei sostenitori azzurri.

"Per la società, invece, soltanto un: «De Laurentiis, la senti questa voce: meritiamo di più». Il messaggio più duro, però, viene recapitato a inizio partita, quando al centro della tribuna rimasta vuota per un quarto d'ora spaccato compare uno striscione grande e grosso dal titolo testuale: «Assenti come i vostri...». E a seguire il disegno degli attributi, chiamiamoli così per decenza dovuta. E comunque sono proprio loro, quelli che gli spagnoli e i sudamericani chiamano: huevos. Il coro d'accompagnamento: «Gli attributi...». Diciamo così. «Gli attributi ve li diamo noi»".