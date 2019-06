De Magistris sul San Paolo: "Contento per la convenzione, diamo stabilità al club! C'è serenità col Napoli"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per affrontare anche la questione legata alla convenzione del San Paolo, ormai risolta: "Lo stadio sta venendo bene, ci lavorano 80 operai e per fine giugno avremo tutti i sediolini montati. Inoltre lavoriamo su bagni, tabelloni, impianto elettrico e da luglio saremo carichi per le Universiadi e la Champions League".

CONVENZIONE - "Siamo molto contenti, diamo sicurezza e stabilità al club e questo crea condizioni di serenità. Anche noi ci stiamo preparando al prossimo anno sportivo con un San Paolo ristrutturato, pronto ad ospitare grandi sfide per il Napoli".