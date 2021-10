Demme a Sky: “Sto bene, Anguissa mi dà sicurezza. Insigne? Deve restare!”

Diego Demme, centrocampista del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport al termine del 3-0 al Legia Varsavia. "Secondo me Lorenzo è uno che deve rimanere al Napoli, è cresciuto, qui, è un grande capitano, è un leader per noi".

Sei a Napoli da un po' di tempo. Cosa è cambiato nel gruppo rispetto alla scorsa stagione?

"Siamo una grande squadra, prepariamo bene le partite e il mister dà fiducia a tutti i giocatori. Per questo andiamo forte in campo".

Quanto è fondamentale avere uno come Anguissa?

"È molto forte, ha giocato 7-8 partite molto bene. Se gioco vicino a lui mi dà sicurezza, so di avere uno fisico vicino a me".

Come stai? Hai recuperato al 100% dall'infortunio? Cosa ti chiede Spalletti?

"Sto bene, ho recuperato. Mi chiede sempre di giocare avanti, devo giocare dietro le punte, mi dà sempre un po' di indicazioni per giocare avanti".