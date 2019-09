Di Lorenzo a Sky: "Ancelotti ci tiene sulle spine, ma è un bene: così andiamo tutti al massimo!"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ancelotti tiene tutti sulle spine, ci dice sempre all'ultimo la formazione. E' un bene perché tutti in allenamento diamo il massimo per scendere in campo, attendiamo le sue scelte. Siamo una rosa completa, ogni partita tutti daremo il 100%".