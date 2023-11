Di Lorenzo svela: "Giuffredi mi ha nascosto la trattativa col Napoli, fiero di averlo reso orgoglioso"

"Per me è stata tutta una sorpresa, forse è stato bello così perché non mi aspettavo la chiamata di una squadra come il Napoli".

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato della trattativa che l'ha portato in azzurro nel corso della presentazion del libro "La strada di un sogno" del suo agente Mario Giuffredi: "Mario mi ha sempre nascosto la trattativa con il Napoli, dopo una partita con l'Empoli mi disse che era vicino a chiudere un affare con una squadra importante. Per me è stata tutta una sorpresa, forse è stato bello così perché non mi aspettavo la chiamata di una squadra come il Napoli. Vincere uno scudetto dopo tantissimi anni è qualcosa che mi rende orgoglioso e sono fiero di averlo reso orgoglioso".