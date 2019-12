Elmas, il padre: "A Napoli siamo davvero felici. Obiettivo è crescere e tornare in Champions..."

Uno dei giocatori su cui il Napoli dovrà fare affidamento per il futuro è Eljif Elmas. Per commentare il momento del ragazzo, la redazione di Si Gonfia La Rete ha raggiunto il papà e agente di Eljif, il signor Djevat Elmas: "Siamo molto orgogliosi per il fatto che Eljif abbia ricevuto il premio come migliore giocatore macedone. Questo riconoscimento fungerà da motivazione per lui per continuare a lavorare duro e alzare ulteriormente il livello delle sue prestazioni future, sia con il Napoli, che con la sua nazionale”.

AVVENTURA A NAPOLI - "Eljif è venuto a Napoli per aiutare la squadra a crescere e, certamente, anche vincere trofei. Ma anche con l’obiettivo personale di registrare progressi nella sua carriera e diventare un giocatore migliore. Fin qui è stata una stagione dura, ma il Napoli è un grande club, che gode di tanta esperienza e qualità, di conseguenza sono sicuro che gli azzurri torneranno presto a vincere partite con regolarità”.

OBIETTIVI DI ELMAS - "Gli obiettivi sono molto chiari: Eljif vuole aiutare il Napoli a tornare a vincere per rientrare nelle prime quattro e centrare la qualificazione alla Champions"

FELICE DI LAVORARE CON GENTE COME GATTUSO E ANCELOTTI - "E’ molto contento di aver avuto la chance di lavorare e imparare attraverso le indicazioni di due grandi nomi della storia del calcio come Ancelotti e Gattuso".

A NAPOLI SIAMO FELICI - "Qui è bello tutto. Mi ripeto: Napoli è una città bellissima, così come l’Italia è un paese bellissimo. Se proprio devo scegliere qualcosa, beh, a Napoli la pizza e il caffè sono super. Adoro queste due cose. A Napoli siamo veramente felici”.

VOCI FALSE - "Non ho incontrato nessuno. Tutto ciò che è uscito è falso. Eljif in oltre è molto legato al Fenerbahce”.