Fabian al 45': "Spalletti ha formato un bel gruppo e in campo si vede! Gol? Sfrutto il mio tiro"

Il Napoli è avanti sul campo del Genoa grazie alla rete di Fabian Ruiz. All'intervallo il centrocampista spagnolo ha commentato la prima frazione al microfono di Dazn: "Da quando è arrivato il mister ha formato un bel gruppo, ma anche gli anni scorsi eravamo molto uniti e forti. Spalletti è arrivato con voglia, fin dal primo allenamento, e in campo si vede. Non arrivo molto in area, devo sfruttare il mio tiro. Fortuna che è entrato oggi, speriamo di vincere questa partita che è la cosa più importante".