FOTO - Abbonamenti Napoli, ad un passo il sold-out! Siamo quasi a 25mila

Sono oltre 25mila i tifosi in fila sul web per l'abbonamento Full (altrettanti per la versione 'Italia'): oggi partiva la prevendita per chi non aveva sottoscritto la tessera lo scorso anno. Siamo già a quota 10mila conferme dei vecchi abbonati e ciò vuol dire che si viaggia spediti verso il limite massimo di 25mila abbonati, cifra record per il Napoli di De Laurentiis. Per questi numeri diversi problemi per il server spesso ingolfato. La foto in allegato è delle 12, ma pochi minuti dopo siamo arrivati a oltre 23mila: