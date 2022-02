FOTO - Che attesa per il big match tra le capoliste! Code di oltre un'ora per i biglietti di Napoli-Milan

L'attesa per Napoli-Milan, dopo il successo azzurro contro la Lazio che è valso la vetta della classifica proprio insieme ai rossoneri, è alle stelle.

L'attesa per Napoli-Milan, dopo il successo azzurro a Roma contro la Lazio che è valso la vetta della classifica proprio insieme ai rossoneri, è alle stelle. Alle 14 è partita la vendita dei biglietti per la sfida, in programma domenica prossima alle 20:45, e in meno di un'ora sono già migliaia i tagliandi staccati. Nonostante sia ben complicato acquistarli, a causa delle lunghe code virtuali: sul circuito Ticketone, al momento, la fila per acquistare il biglietto è di oltre un'ora. Febbre da big match tra le capoliste.