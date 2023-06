FOTO - Il messaggio enigmatico dell’agente di Kim: “È stato un viaggio meraviglioso in Italia”

Il futuro di Kim Min-jae potrebbe essere lontano da Napoli.

Il futuro di Kim Min-jae potrebbe essere lontano da Napoli. Il difensore sudcoreano ha una clausola rescissoria valida per l’estero nel proprio contratto, è esercitabile dall’1 al 15 luglio e ammonta a circa 50 milioni di euro. Dee Hong, agente dell’ex Fenerbahce e rappresentante dell'agenzia Orangeball, ha postato su LinkedIn un messaggio alquanto enigmatico dopo che il centrale è stato premiato come migliore difensore della Serie A: “È stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati, lo scudetto e il miglior difensore della Serie A.

Kim Min-jae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile. Sono orgoglioso di te”.