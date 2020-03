FOTO - Mertens si allena in strada: jogging con mascherina per il belga

Jogging da solo con un cappellino e una mascherina. Non è un cittadino comune a correre, ma l'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens. Anche lui, come tutti sta rispettando le prescrizioni governative per via dell'emergenza Coronavirus e si è concesso solo una corsetta tra le strade deserte di Napoli per provare a tenersi in forma.