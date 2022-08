FOTO - Non solo il 'tiraggir': Insigne ha lanciato un'altra risposta a Kvara?

Lorenzo Insigne non deve aver preso bene l'eurogol di Kvara col Monza e le critiche ricevute a distanza per i paragoni tra i due

Lorenzo Insigne non deve aver preso bene l'eurogol di Kvara col Monza per le critiche ricevute a distanza per i paragoni tra i due. Per questo ieri forse casualmente o forse per questo motivo ha postato sui social il video del gol alla Lazio di qualche anno fa ma non solo: il georgiano aveva postato una foto del Maradona scrivendo 'Home' e lui, come molti utenti ci hanno segnalato e scritto sui social, ha replicato con un'immagine simile dello stadio del Toronto con la stessa scritta. Un'altra risposta a distanza.