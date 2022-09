FOTO - Transfermarkt, Kvara vola nell’ultimo aggiornamento: valore più che raddoppiato!

La partenza sprint del Napoli, sia in campionato che in Champions League, chiedere a Klopp per una conferma, non poteva passare in secondo piano

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La partenza sprint del Napoli, sia in campionato che in Champions League, non poteva passare in secondo piano. A proposito dei valori aggiornati in base alle rese, deficitarie o sensazionali che siano, chi più di tutti si è guadagnato la vetrina internazionale è stato Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha infatti più che raddoppiato il valore di partenza su Transfermarkt, passando da 15 a 35 milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Transfermarkt (@transfermarkt_official)