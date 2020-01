Gazzetta - Lobotka, il Napoli ha fretta! Scontato il sì del Celta: spunta la data dell'esordio

Il Napoli ha fretta per Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la risposta del club spagnolo è attesa nelle prossime ore e il sì dovrebbe essere scontato. Le cifre: 3 milioni subito e 17 in estate per l'obbligo di riscatto più altri eventuali bonus. Col calciatore c'è già accordo e ora manca solo l'ok definitivo che arriverà a breve. Gattuso spera di poter avere a disposizione il regista slovacco per l'ultima di campionato con la Lazio all'Olimpico in programma sabato 11 gennaio.