Gazzetta - Napoli avanti su Pulgar: clausola rescissoria bassa, fitta concorrenza dall'estero

Erick Pulgar (25) è uno dei nomi nuovi emersi per il Napoli nelle ultime ore. Il centrocampista cileno di proprietà del Bologna si è ben messo in mostra durante lo scorso campionato, attirando su di se le attenzioni di diversi club. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto: "Una di queste porta al cileno del Bologna, Erick Pulgar, centrocampista 25enne protagonista anche in Coppa America. Per lui il club rossoblù ha una clausola fissata a 12 milioni, una cifra abbastanza bassa per un giocatore in crescita, che proprio per questo è però ambito da parecchi club, non solo italiani, ma anche spagnoli e inglesi".