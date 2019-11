Gazzetta - Rottura totale, quanti seguono Ancelotti? Tre big simbolo della crisi

"Napoli svogliato. Quanti seguono ancora Ancelotti?". Titola così La Gazzetta dello Sport all'interno delle sue pagine interne per descrivere la profonda crisi che si vive in casa Napoli. Secondo il quotidiano ci sarebbero segnali di rottura anche tra l'allenatore e la squadra, soprattutto nei suoi interpreti principali, quelli offensivi: Callejon, Insigne e Mertens (quand'è subentrato) sono stati tra i peggiori in campo. La Rosea si esprime così:

"La rottura tra la dirigenza, l’allenatore e la squadra è stata immediata. Adesso, ciascuno andrà avanti per la propria strada, con le proprie idee, ma nessuno deve dimenticare che c’è una stagione da rimettere in piedi, lo chiede la storia di questo club. Non sono ammesse prestazioni come quelle di San Siro per coloro che rappresentano la qualità e l’esperienza in questo Napoli. Insigne resta un mistero se si confrontano le sue performance con quelle che offre in Nazionale. Callejon s’è perso insieme al gemello, Mertens. Loro tre rappresentano la delusione, il voltafaccia che gli altri compagni hanno provato ad evitare con una prestazione quantomeno dignitosa".